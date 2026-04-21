21日午前8時40分ごろ、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、戦車が訓練中に砲弾が破裂。男性隊員3人が死亡、隊員1人が重傷となっています。事故を受けて荒井正芳陸上幕僚長は午後3時半から会見を開き、亡くなった隊員の氏名を公表しました。 【写真を見る】戦車砲弾破裂4人死傷亡くなった3人の氏名を公表砲塔内で破裂、陸自が事故調査委員会を設置へ大分・日出生台演習場 亡くなったのはいずれも西部方面戦車隊に所