【第182話】 4月21日無料公開 □第182話「トールと油」を読む 【拡大画像へ】 双葉社は4月21日、クール教信者氏によるマンガ「小林さんちのメイドラゴン」第182話「トールと油」をwebアクションにて無料公開した。 今回は、トールの身体から油が出てきて“ぬらぬら”に。油は保湿のためでに出ているとのことなので、加湿をして止めようとする一同だが……。