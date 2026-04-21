どこにしまったわからなくなったり、散らかりがちな「文具」。「1か所にまとめなきゃとペン立てにたくさんペンやハサミを刺していて、使いにくくなっているお宅が多いんです」と語るのは、整理収納アドバイザーとしてお片付けサポートを行っているESSEベストフレンズ101の伊藤優子さん。ちょっとした工夫で文房具がグッと使いやすくなる方法を3つお伝えします。1：「使える」と「使いやすい」は別！本当に使うものだけに厳選する書