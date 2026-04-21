21日午前8時40分ごろ、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、戦車が訓練中に砲弾が破裂。男性隊員3人が死亡、隊員1人が負傷しました。事故を受けて、荒井正芳陸上幕僚長が午後3時半から会見を行い、経緯などについて説明しています。 【写真を見る】【速報】戦車砲弾破裂4人死傷通常3人乗りも、訓練のため4人搭乗荒井正芳陸上幕僚長が会見大分・日出生台演習場 荒井正芳陸上幕僚長は冒頭、「地元をはじめとする国民