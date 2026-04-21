午後にリフレッシュするためにコーヒーを飲む人は多いのではないでしょうか。多くのレギュラーコーヒーの袋の表面には、「バルブ」と呼ばれる透明テープのようなものが付いています。このバルブの役割について、「ブレンディ」「ちょっと贅沢（ぜいたく）な珈琲店」ブランドのドリップコーヒーやインスタントコーヒーなどの製造、販売を手掛ける味の素AGF（東京都渋谷区）の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…