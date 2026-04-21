午後にリフレッシュするためにコーヒーを飲む人は多いのではないでしょうか。多くのレギュラーコーヒーの袋の表面には、「バルブ」と呼ばれる透明テープのようなものが付いています。このバルブの役割について、「ブレンディ」「ちょっと贅沢（ぜいたく）な珈琲店」ブランドのドリップコーヒーやインスタントコーヒーなどの製造、販売を手掛ける味の素AGF（東京都渋谷区）の公式Xアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これがレギュラーコーヒーの“透明シール”の正体です！

公式アカウントは「＼コーヒー袋の『あれ』何のため？／」「レギュラーコーヒーに”バルブ”があるのを皆さんご存じでしたか？ 実はこのバルブ、大事な役割があるんです！」と投稿。

その上で「（1）コーヒーの香りを閉じこめるため （2）湿気を防ぐため （3）袋の破裂を防ぐため 答えを（1）〜（3）から選んでコメントで教えてね」とクイズを出題しました。

正解について、「レギュラーコーヒーにバルブがある理由は…（3）袋の破裂を防ぐためでした！」と公開。「特殊なバルブによって、コーヒー豆から出るガスを外に逃がし、品質や風味を守ってくれています」と解説しています。

SNS上では「なるほど」「初めて知った」「今度確認してみます」などの声が上がっています。