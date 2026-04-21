家電量販店大手のノジマが、日立製作所の家電事業の買収を検討していることが２１日、わかった。同日の取締役会で決議し、発表する方向だ。洗濯機や冷蔵庫など幅広い商品を手がける日立の家電事業を取り込むことで、ノジマは自社の商品開発力を高めるとともに、家電量販店の店舗網を生かした販売強化を狙う。日立子会社の日立グローバルライフソリューションズ（ＧＬＳ）が手がける家電事業や業務用空調機器関連事業などのうち