「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャースが１試合５本塁打を含む１５安打１２得点の逆転勝ちで、連敗を２で止めた。大谷は「１番・指名打者」でスタメン出場。ベテラン左腕の先発・キンタナに対して、初回は一ゴロだったが投手の失策で塁に残った。続くコールの打席でスタートを切り、今季初盗塁を決めた。直後に先発・ロブレスキーが初回に１点を先制された。それでも直後の二回に、１死からマン