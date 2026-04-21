「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）

ドジャースが１試合５本塁打を含む１５安打１２得点の逆転勝ちで、連敗を２で止めた。

大谷は「１番・指名打者」でスタメン出場。ベテラン左腕の先発・キンタナに対して、初回は一ゴロだったが投手の失策で塁に残った。続くコールの打席でスタートを切り、今季初盗塁を決めた。

直後に先発・ロブレスキーが初回に１点を先制された。それでも直後の二回に、１死からマンシーが右越えに同点の７号ソロを放つ。さらに続くロハスが今季１号となる左翼席への完璧な一発。２者連続弾で逆転に成功した。

三回は大谷が追加点の起点となった。無死からカウント２−２の５球目、真ん中低めへのボール気味のチェンジアップを拾って右前へ運んだ。

これで５２試合連続出塁とし、球団２位にあと１に迫った。さらにレンジャーズなどで活躍した韓国出身の秋信守に並ぶアジア選手記録となった。

第３打席は珍しい“打ち直し”となった。四回１死満塁。初球を打ち返して一塁ライナーとなったが、投手のキンタナがボークを犯していた。走者がそれぞれ進塁して１死二、三塁から打ち直しとなったが二ゴロに倒れた。

大谷は一ゴロ（投手失策）、右前打、二ゴロ、申告敬遠、四球、空振り三振で４打数１安打、１盗塁だった。

打線はマンシーが２発、ラッシングが２発、ロハスの１発で計５本塁打を放った。ラッシングは直近７試合で７本塁打目となった。

先発のロブレスキーはテンポの良い投球を展開し、７回８安打１失点で、開幕から無傷の３連勝となった。

この日守護神・ディアスの右肘関節に遊離体（通称・ねずみ）が見つかったため、負傷者リストに入り。八回はエンリケス、九回はこの日メジャーに昇格した左腕のイーダーが登板したが、とも失点した。