【我が道・西野朗】正月の高校サッカー選手権の前後で、人生を左右するようなことが起きた。まずは日本リーグの強豪・三菱重工から誘いがきた。「ブンデスリーガ（西ドイツ）に留学し、戻ってきたらウチで」という好条件だった。サッカー部の仲西先生は「いい話だから」と三菱重工へ入社することを勧め、同社の幹部と二宮寛監督が自宅まで来て両親を説得した。両親も三菱重工を勧めたが、私は「大学行くと言っているだろ」と譲