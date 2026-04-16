パナソニックホールディングス（ＨＤ）傘下の「パナソニックＨＶＡＣ＆ＣＣ」は、旧三洋電機のブランド「ＳＡＮＹＯ（サンヨー）」のエアコンをベトナムに９年ぶりに再投入したと明らかにした。地元で根強い人気のブランドを復活させ、市場開拓を加速する。「サンヨー」は一部の機能を省くことで価格を抑え、３月下旬から順次発売している。高価格帯の「パナソニック」と差別化して２ブランド体制とする。サンヨーを知る世代の