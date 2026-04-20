津波警報を受けて避難所に集まった人たち＝20日午後6時43分、北海道大樹町「横揺れが長く怖かった」。青森県で震度5強を観測した20日の地震。青森、岩手両県では住民らが不安を口にした。津波警報が出た岩手県の陸前高田市では、防災無線が絶え間なく避難を呼びかけたり、津波の到達予想時間を伝えたりしていた。同市の自営業大友重隆さん（44）は「普段に比べ揺れが長かった」と語った。「潮位が変化すれば、養殖のカキなど水