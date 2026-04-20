存続が危ぶまれるLIVゴルフだが、ジョン・ラーム（スペイン）のバッグを担ぐアダム・ヘイズ氏が、米ノースカロライナ州にある自宅を1399万ドル、日本円に換算して実に約22億1000万円で売りに出したと米ウオールストリート・ジャーナル紙が報じた。＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ラームの“爆速”スイングノースカロライナ州の最大都市であるシャーロットから北西に約32キロにある自宅は、5435平方フィートを誇る豪邸。約504平米