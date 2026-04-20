LIVゴルフはキャディも超リッチ？ ラームのキャディが自宅を“22億円”で売り出しへ
存続が危ぶまれるLIVゴルフだが、ジョン・ラーム（スペイン）のバッグを担ぐアダム・ヘイズ氏が、米ノースカロライナ州にある自宅を1399万ドル、日本円に換算して実に約22億1000万円で売りに出したと米ウオールストリート・ジャーナル紙が報じた。
＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ ラームの“爆速”スイング
ノースカロライナ州の最大都市であるシャーロットから北西に約32キロにある自宅は、5435平方フィートを誇る豪邸。約504平米の母屋に加えて、3000平方フィート、278平米の別棟はゴルフシミュレーター、パッティングケージ、ジムにバーを備えたエンターテインメントスペースになっている。敷地は約40万平方メートルで、なんと東京ドーム約8.6個分。周囲は森に囲まれている。ヘイズ氏がラームとペアを組み始めたのは2015年。2021年にラームが「全米オープン」で勝利したときも、23年に「マスターズ」でグリーンジャケットを獲得したときも傍らにいた。キャディの収入は最大でその賞金の10％に達することもあるが、成績やキャディの経験値によってことなる。優勝で10％、トップ10が7％、それ以下は5％とも言われ、概ねこの割合が標準値とされている。ラームはPGAツアーでは5300万ドル（約83億7400万円）を獲得しているが、23年12月にLIVゴルフへ電撃移籍した際も、ヘイズ氏は“ボス”とともに職場を移した。以来ラームは8700万ドル（約137億円）を超える賞金を獲得している。ラームはマスターズを38位で終えると、19日にはLIVゴルフのメキシコシティ大会で勝利。賞金400万ドル（約6億3200万円）を得た。キャディの次なる自宅は、さらなる大豪邸になるのだろうか？（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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