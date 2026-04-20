「ウインナーだとご飯が進まない」家族のわがまま発言に厳しい声 「嫌なら自分で作れ」「贅沢な悩み」

朝のキッチンは、一分一秒を争う戦場だ。そんな中、手軽に焼けてボリュームも出る「ウインナー」は、忙しい人にとって最強の味方のはず。しかし、その善意が必ずしも家族に歓迎されるとは限らないようだ。

ガールズちゃんねるに4月20日、「ウインナーだけでご飯食べられますか？」というトピックが立ち、食卓の「定番おかず」を巡る切実な議論が巻き起こった。

「シャウエッセンとご飯、贅沢よ」

トピ主は、時間がない朝にウインナーを焼いて出したところ、家族から驚きの一言を投げかけられたという。

「実はウインナーがおかずだとご飯が進まないから、他のおかずにしてほしい」

トピ主自身も「独特の味がご飯に合わないと思う人もいる」と一定の理解を示しつつも、世間のスタンダードはどうなのかと問いかけた。

この切実な訴えに対し、トピック内では「余裕」「むしろご馳走」という肯定派が圧倒的多数を占めた。

「余裕。ケチャップやマスタードとかあればなおよし」 「シャウエッセンとご飯、贅沢よ」 「むしろ一番ご飯が進む。塩気強いし」

中には「たぶん一本でご飯1杯くらいいける！」という猛者も現れ、ウインナーの「飯泥棒」としてのポテンシャルを高く評価する声が相次いだ。

「ウインナーならパンがいい」という声も

一方で、トピ主の家族に同情する「否定派」や「条件付き肯定派」の意見も無視できない。

「無理。ご飯に加工肉、ケチャップなんて合わない」 「ウインナーならパンがいい」 「ウインナーだけはヤダ。あくまでも副菜」

ウインナーはあくまで「洋風」の存在であり、白いお米と手を取り合うにはハードルが高い、という主張だ。また*「ウインナー単体では寂しい」という意見も多く、卵料理や汁物を求める声が目立った。

「目玉焼き欲しい」「お母さん、半熟でお願い！」 「味噌汁あればいけるっしょ」 「漬物とか添えたら？」

「嫌なら自分で作れ」と言う声も

今回のトピックで最も心に刺さったのは、料理の内容よりも「作ってもらっておきながら文句を言う姿勢」への厳しいツッコミだ。

「嫌なら自分でおかず用意したらいいのに」という正論や、「他のってなに？提案もなく丸投げな頼み事だけって…そりゃダメよ」という指摘には、世の家事担当者の怒りが凝縮されている。

確かに、栄養面や健康面（加工肉のリスク）を心配する声もあるだろう。だが、忙しい朝に熱々のウインナーが出てくること自体、十分な「思いやり」ではないだろうか。

どうしてもご飯が進まないのなら、せめて、明太子やなめ茸、ふりかけを常備しておくといった準備を自分でやっておくべきだ。ウインナーへの文句は贅沢な悩みにも聞こえてしまう。

結局のところ、大事なのは「出されたものに感謝して食べる」という、柔軟な心なのかもしれない。

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