気候が暖かくなり、コートを脱ぎ捨て、軽やかなファッションを楽しんでいる人も多いのではないでしょうか。そこで、夏に備えてヘアスタイルも変化しようと思っている人も多いと思います。ヘアサロン「GARDEN」のアートディレクターで美容師の津田恵さんに、2026年春夏トレンドのキーワードとレングス別のおすすめスタイルを聞いてみました。【写真】でわかりやすく！2026年春夏ヘアのトレンドをショート・ミディアム・ロング…