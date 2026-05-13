中東情勢の影響などで、原油高によるガソリン価格の上昇が心配されています。 ガソリンの使用量を少しでも軽減しようと、車の運転頻度を控えたり、燃費のよい車への乗り換えを考えたりする人もいるかもしれません。 手軽にできる節約方法のひとつは「燃費のよい運転を心がけること」です。そのための重要な点として、積載量が挙げられます。一般的に、積載量が多いほど燃費は悪くなるといわれていますが、実際のとこ