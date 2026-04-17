◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグ東邦ガス9―3トヨタ自動車東日本（2026年4月17日大宮市民）東邦ガスが11安打9得点で快勝。予選リーグを1勝1敗とし、決勝トーナメント進出に望みをつないだ。「1番・二塁」で先発出場した西脇大晴内野手（25）が1点を追う4回に同点の適時三塁打。今季から主将に就任した左打者が逆転劇を演出した。「強く振れるボールを待っていました。感触は良かったです」1点を追う4回2死一塁