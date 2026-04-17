◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグ 東邦ガス9―3トヨタ自動車東日本（2026年4月17日 大宮市民）

東邦ガスが11安打9得点で快勝。予選リーグを1勝1敗とし、決勝トーナメント進出に望みをつないだ。「1番・二塁」で先発出場した西脇大晴内野手（25）が1点を追う4回に同点の適時三塁打。今季から主将に就任した左打者が逆転劇を演出した。

「強く振れるボールを待っていました。感触は良かったです」

1点を追う4回2死一塁。カウント2―1から甘めに入ったスライダーを振り抜いた。右翼の頭上を越える同点三塁打。2番・虎谷貴哉が左前適時打で続き、逆転に成功した。5回以降も着実に加点。前日は日立製作所に敗れたが、「切り替えて、気持ちをゼロにしてしっかりとプレーできた」とうなずいた。

24年の5月に右肩を脱臼。同年9月に手術を受け、懸命のリハビリに励んだ。8強に進出した昨年の日本選手権は出場機会がなかったが、リハビリ、患部のケア、トレーニングを入念に継続。グラウンドに戻ってくることができた。この日は二塁での先発出場。軽快にゴロをさばいた。

「去年になかった疲労感はありますが、野球をやれていることが楽しい。試合に出してもらっていることがうれしく思います」

入社4年目の今季からは新たに主将の肩書も加わった。「自分の姿をみんな見ていると思う。周りに認められるように日頃の行いとか取り組みで、チームを引っ張っていきたい」。あす18日の明治安田戦（ひたちなか市民）でも攻守に全力を尽くす。