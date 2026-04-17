木梨憲武が自身のInstagramを更新し、4月17日19時から放送される『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）3時間スペシャルのオフショットを公開した。 【写真】木梨憲武とSnow Man＆“りくりゅう”らの笑顔ショット（全4枚）／Snow Man×BTS V、Jung Kookのオフショット／【動画】『それSnow Manにやらせて下さい』予告映像 『それSnow Manにやらせて下さい』3時間スペシャルは、番組のゴールデン進出3周年を記念した