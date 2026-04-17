木梨憲武が自身のInstagramを更新し、4月17日19時から放送される『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）3時間スペシャルのオフショットを公開した。

【写真】木梨憲武とSnow Man＆“りくりゅう”らの笑顔ショット（全4枚）／Snow Man×BTS V、Jung Kookのオフショット／【動画】『それSnow Manにやらせて下さい』予告映像

『それSnow Manにやらせて下さい』3時間スペシャルは、番組のゴールデン進出3周年を記念した特別回。「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、Snow Man×BTSのV、Jung Kookによるコラボスペシャルの続編が放送される。

■Snow Man＆木梨憲武＆生田斗真が“それスノ”ポーズ

木梨は「2回目の発注入りまして、朝から夜までドタバタ動きましたテレビっす！！」とつづり、バスツアー収録時のオフショットを複数公開した。

公開されたのは、メンバーカラーのつなぎを着たSnow Manが木梨を囲む集合ショット。番組おなじみの両手を合わせたポーズで笑顔を見せる、楽しげな1枚で、木梨の隣にはダークカラーのつなぎを着た生田斗真も並んでいる。

■りくりゅうペアやNIGOとのオフショットも

そのほか、2枚目には木梨とフィギュアスケートのペア「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一のリンクサイドでのショット、3枚目には木梨と生田がヘルメット姿でゲームに挑むカット、4枚目には木梨とNIGOの2ショットも公開。多彩なゲストとの共演も見どころとなりそうだ。

SNSでは「豪華すぎる」「めっちゃ楽しみ」「何するのかな？」「いい笑顔」「りくりゅうの笑顔にほっこり」「なべふか双子でかわいい」「金髪ラウール美しい」「エクステ取ったひーくんよすぎる」といった声が寄せられている。

■Snow Man×BTSのV、Jung Kookのオフショット

■『それSnow Manにやらせて下さい』予告映像