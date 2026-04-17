松重豊 松重豊が17日、都内の日本外国特派員協会（FCCJ）で、「孤独のグルメ Season11」「孤独のグルメ」シリーズについて、記者会見を開いた。劇中での食べっぷりも注目を集めるが意外な体調管理の実態を明かした。外国人記者による「ドラマに出てくる食事は本当に全部食べているのか」という率直な疑問に対し、「ドラマを見学に来られた方なら分かると思うんですけども、綺麗に食べきっております」と明言。さら