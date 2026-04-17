パ４位の日本ハムは１６日、ロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に３―５で連敗し借金生活へ逆戻り。その一方で余韻を残したのは、新庄剛志監督（５４）が清宮幸太郎内野手（２６）を今季初めて１番で起用した大胆な一手だ。この日１安打をマークし、先制点につなげた清宮幸のリードオフマンについて指揮官は「（相手と）一番相性がいいんでね。相性がいいバッターを（上位に）並べて」と説明しつつも「でも３点しか取れなかったからね。