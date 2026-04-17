相手の基本的なビジネスマナーが気になってしまうことがある。投稿を寄せた40代女性（東京都／クリエイティブ系）は取引先の言葉遣いに驚いたという。「取引先の女性社員が外部の私に、自社の社長からの伝言を『社長が仰っていました』と言ったときです」女性は、「私は新入社員の頃に、外部の人と話すときは上司でも社長でも呼び捨てにするよう教えられました。『課長』は社内の呼び方、外部の人に話すときは失礼になると先輩に指