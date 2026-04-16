ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）のメッツ戦に、打者としてのスタメンは外れ、先発投手として出場する。投手のみで出場するのはエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来5年、1783日ぶりのこととなった。この日は1947年4月15日に初の黒人選手としてデビューしたロビンソンの功績を称える「ジャッキー・ロビンソンデー」で、全球団の選手が背番号42を着用する。大谷の同日の登板は