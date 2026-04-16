ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）のメッツ戦に、打者としてのスタメンは外れ、先発投手として出場する。投手のみで出場するのはエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来5年、1783日ぶりのこととなった。

この日は1947年4月15日に初の黒人選手としてデビューしたロビンソンの功績を称える「ジャッキー・ロビンソンデー」で、全球団の選手が背番号42を着用する。大谷の同日の登板は初めて。3月31日（同4月1日）ガーディアンズ戦以来、今季2勝目をかけてマウンドに上がる。

13日（同14日）のメッツ戦で、初回に右肩甲骨付近に今季3個目の死球を受け状態が心配されたが、翌14日（同15日）の同戦に「1番・DH」で先発出場。8回に申告敬遠で出塁し、連続試合出塁を48に伸ばした。

大谷の投手専念での出場については、ブランドン・ゴームズGMが本紙取材に応じた際に言及。現役時代にレイズで中継ぎ右腕としてプレーしたゴームズ氏は「投げる日にDHで出場しない、という選択肢は十分ある」と明かしていた。