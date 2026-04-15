◇パ・リーグ日本ハム７―9ロッテ（2026年4月15日ZOZOマリン）日本ハムが雨中の乱打戦に敗れ、再び貯金を「0」に戻った。2点を追う3回、奈良間の2号3ランなどで一挙5点を奪って逆転した。先発の加藤貴が3回に追いつかれ、4回には勝ち越しを許したが、打線の勢いは止まらなかった。5回には万波のリーグ単独トップとなる6号ソロ、7回はレイエスの3号ソロでじりじりと追い上げた。8回は2死一、二塁の逆転チャンスを迎