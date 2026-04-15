【モデルプレス＝2026/04/15】元タレントの木下優樹菜が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。3人分の手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】芸人の30代元妻「季節感あって素敵」旬の食材並んだたけのこご飯弁当公開◆木下優樹菜、3人分の弁当披露木下は「筍ご飯鶏そぼろふきと筍煮きんぴらごぼう」とつづり、旬の食材をふんだんに取り入れた弁当を公開。たけのこご飯をメインに、鶏そぼろ、ふきと筍の煮物、きん