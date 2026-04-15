2児の母・木下優樹菜、3人分のたけのこご飯弁当公開 ふきと筍の煮物・鶏そぼろ…品数豊富なラインナップに反響「季節感あって素敵」
【モデルプレス＝2026/04/15】元タレントの木下優樹菜が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。3人分の手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「季節感あって素敵」旬の食材並んだたけのこご飯弁当公開
木下は「筍ご飯鶏そぼろふきと筍煮きんぴらごぼう」とつづり、旬の食材をふんだんに取り入れた弁当を公開。たけのこご飯をメインに、鶏そぼろ、ふきと筍の煮物、きんぴらごぼうといった和食中心の弁当には、きゅうりの漬物も添えられ、ヘルシーな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「たけのこご飯美味しそう」「ザ・和食弁当って感じ」「3人分作るの大変なのにすごい」「栄養バランスが良くて理想的」「季節感あって素敵」「めちゃ健康的」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「季節感あって素敵」旬の食材並んだたけのこご飯弁当公開
◆木下優樹菜、3人分の弁当披露
木下は「筍ご飯鶏そぼろふきと筍煮きんぴらごぼう」とつづり、旬の食材をふんだんに取り入れた弁当を公開。たけのこご飯をメインに、鶏そぼろ、ふきと筍の煮物、きんぴらごぼうといった和食中心の弁当には、きゅうりの漬物も添えられ、ヘルシーな仕上がりとなっている。
◆木下優樹菜の弁当に反響
この投稿に、ファンからは「たけのこご飯美味しそう」「ザ・和食弁当って感じ」「3人分作るの大変なのにすごい」「栄養バランスが良くて理想的」「季節感あって素敵」「めちゃ健康的」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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