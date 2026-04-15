◇セ・リーグ中日―広島（2026年4月15日バンテリンドーム）中日は広島に敗れ、このカードは1勝1敗で終了。昨年に続いて開幕から6カード勝ち越しなしとなった。借金も今季ワーストタイの8に膨らんだ。今季初登板初先発のマラーが2回2死二塁から自らのミスで先制点を献上した。中村奨を投手前のボテボテのゴロに打ち取り、前進して捕球し、左手で一塁へバックトス。これが大きくそれる間に二塁走者が生還した（記録は内野