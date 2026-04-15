4月14日（火）より放送がスタートしたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本作では高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいる。第1話では、広大な土地を探していた会社社長・光誠が、下町の寂れた商店街に狙いを定め、強引に立ち退きの交渉を進めた。すると、商店街の印刷工場の娘・池谷更紗（中村アン）を“壮絶な悲劇”が襲う展開に。彼女は光誠と対面すると、