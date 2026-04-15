中村アン、無言の香典投げ返し！“父”を追い詰めた冷酷非道社長に怒りの対応＜リボーン＞

4月14日（火）より放送がスタートしたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本作では高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいる。

第1話では、広大な土地を探していた会社社長・光誠が、下町の寂れた商店街に狙いを定め、強引に立ち退きの交渉を進めた。すると、商店街の印刷工場の娘・池谷更紗（中村アン）を“壮絶な悲劇”が襲う展開に。彼女は光誠と対面すると、無言のまま怒りをにじませ…。

（※以下、第1話のネタバレがあります）

【映像】冷酷無比な社長に更紗（中村アン）が香典投げつけ

◆中村アンの表情演技が際立つ葬式シーン

IT業界の頂点を目指し、目的のためなら手段を選ばない主人公の光誠。あるとき、ビジネスのため広大な土地を探していた光誠は、下町の寂れた“あかり商店街”に目をつける。

商店街会長・野本英治（小日向文世）を筆頭に、商店街の人々は立ち退きに抵抗するが、光誠は部下に莫大な立ち退き料を提示するよう指示。光誠の指揮による強引な交渉と圧力で、商店街の人々は段々と追い詰められていった。

そんななか、商店街の印刷工場の社長・池谷金平（柳沢慎吾）が命を絶つ事態が発生。光誠は、金平の葬式に顔を見せた。

商店街の人々が光誠に文句をぶつけるなか、そこに金平の娘・更紗が現れる。

光誠は「お悔やみ申し上げます」と分厚い香典を差し出したが、更紗はそれを手に取ると、怒りを爆発させるように容赦なく投げ返した。

しかし光誠は一切動じることなく、散らばったお札を淡々と拾い、更紗は無言のままその光景を見つめていた。

このシーンでは、更紗のセリフはないものの、その表情には彼女の怒りや悲しみが溢れており、中村アンの演技に惹きこまれるシーンとなっていた。