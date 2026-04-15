「まじかよ」「何してんだよ」日本の早朝、“優勝候補”の敗退にネット騒然「どう考えても強かったけど負けた」
現地４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、優勝候補のひとつであるスペイン王者バルセロナが、同国の強豪アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。ホームでの第１レグを０−１で落としていたなか、この一戦は２−１で勝利したものの、アグリゲートスコア２−３で敗退が決定した。
開始４分にラミネ・ヤマル、24分にフェラン・トーレスがネットを揺らし、あっという間に２戦合計２−２に追いついたものの、31分にアデモラ・ルックマンのシュートで被弾。再びリードを許すと、79分にCBのエリク・ガルシアが決定機阻止で退場となり、第１レグに続いて数的不利となったのが大きく響いた。
日本の早朝にこの結果がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「負けてるやん」
「まじかよー！」
「バルサも勝ち上がれなかったのか」
「本当にハイラインやめてくれバルサの負けパターンすぎてイライラする」
「どう考えてもバルサのが強かったけど負けた」
「正直バルサとアーセナルの対戦は見たかった」
「２点追いついたのにまたDOGSO２連続かよ...バルサ運悪すぎ」
「何してんだよ。またレッドカードかい」
ポゼッション率では70パーセントと圧倒していたが、あと１点が遠かった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】物議を醸しているバルサDFの一発レッド
開始４分にラミネ・ヤマル、24分にフェラン・トーレスがネットを揺らし、あっという間に２戦合計２−２に追いついたものの、31分にアデモラ・ルックマンのシュートで被弾。再びリードを許すと、79分にCBのエリク・ガルシアが決定機阻止で退場となり、第１レグに続いて数的不利となったのが大きく響いた。
日本の早朝にこの結果がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「まじかよー！」
「バルサも勝ち上がれなかったのか」
「本当にハイラインやめてくれバルサの負けパターンすぎてイライラする」
「どう考えてもバルサのが強かったけど負けた」
「正直バルサとアーセナルの対戦は見たかった」
「２点追いついたのにまたDOGSO２連続かよ...バルサ運悪すぎ」
「何してんだよ。またレッドカードかい」
ポゼッション率では70パーセントと圧倒していたが、あと１点が遠かった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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