きょう（１４日）夕方、岡山県里庄町の駐車場で乗用車が燃える火事があり、車の中から性別不明の遺体が見つかりました。 午後5時すぎ岡山県里庄町の役場から約1.2キロ離れた山中の駐車場で乗用車が燃えているのを付近を車で通りかかった男性（45）が見つけ110番通報しました。 火は消防により約1時間後に消し止められましたが、車の中から性別不明の1人の遺体が見つかったということです。 警察は見つかった遺体の身元の確認を