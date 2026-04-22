２１日、岩手県紫波町で行方不明者を捜索していた警察官がクマに襲われ、けがをした。朝日新聞の報道によると２０日に現場の近隣住民からエンジンがかかったままの車が停車しているとの通報があり、同日夕方から行方不明者の捜索を行っていたという。翌２１日朝からも警察官とハンターら７人が捜索をしていた。午前９時５０分ごろに、５０代の男性警察官がクマにかまれたり、ひっかかれたりして顔と腕にけがを負った。病院に搬