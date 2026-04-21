「巨人２−１中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）中日が悪夢の逆転負けで５連敗。４勝１６敗で借金１２となった。終盤に守備が乱れた。六回まで金丸が無失点の快投。だが、１点リードの七回だった。先頭・大城の一ゴロを一塁手・ボスラーが悪送球。出塁を許すと、続く小浜の遊撃内野安打も村松の悪送球が重なり無死二、三塁とピンチが広がった。ここで、平山には中前へ逆転の２点適時打を許した。７回２失点の金