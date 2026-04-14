お笑いコンビ・モンスターエンジンの西森洋一がきょう14日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16※関西ローカル）に出演する。【動画】着用しているジュエリーは”8千万円”『相席食堂』に登場したAK-69今回は、椎名林檎からマニー・パッキャオまで、各業界で多数のスターを輩出する1978年生まれの47歳、千鳥の１歳上の旅人が相席旅に出る「47歳相席」を届ける。西森とヒップホップアーティストのAK-69が出演する。新潟県