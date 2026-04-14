整備士が整備記録に虚偽記載をしたなどとして、国土交通省は１４日、全日本空輸に対して行政指導にあたる業務改善勧告を行った。５月１５日までに再発防止策を報告するよう指示した。関係者によると、全日空の整備士は２０２５年１１月２７日、大阪（伊丹）空港で、別の航空機用のブレーキ油を誤って給油したことに気づいたにも関わらず、整備記録には正規のブレーキ油を給油したように虚偽の記載をした。安全性に問題はないが