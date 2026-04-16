国土交通省と警察によりますと、午後1時ごろ、成田空港のA滑走路に着陸したプライベートジェットが風にあおられて滑走路を外れたということです。乗員が3人いましたが、いずれもけがはないということで、現在、A滑走路を閉鎖して点検を行っています。