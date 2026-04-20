記事ポイント東京一等地不動産の価値を解説する新刊が2026年4月22日に発売富裕層が不動産を「価格」ではなく「価値」で選ぶ理由を実務経験から紹介定価1,980円、208ページで資産形成や相続を見据えた視点も収録星野書房は、不動産コンサルタントの柳澤寿志子さんによる新刊『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』を2026年4月22日に発売します。富裕層や経営者層との実務経験をもとに、東京一等地の不動産が選ばれ続ける理由や、長