16日午後、成田空港で小型ジェット機が着陸の際、滑走路を外れて停止したため、一部の便に欠航など影響が出ています。一時閉鎖されていた滑走路は午後5時半前に再開しました。16日午後1時ごろ、成田空港に着陸しようとした小型ジェット機が滑走路を外れ土煙をあげながら停止しました。国土交通省成田空港事務所によりますと、3人が乗った静岡空港からのビジネスジェットで、ケガ人はいないということです。機体の撤去に時間がかか