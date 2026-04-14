大分県竹田市の久住高原農業高校で、この春入学した1年生が14日、初めて圃場や牛舎での実習に臨みました。 【写真を見る】農業高校の新入生が初めて実習「意外とふさふさ」牛のブラッシングなど体験大分・竹田市 県立久住高原農業高校では、毎年4月に新入生を対象にした歓迎実習を行っています。 14日の実習には新1年生38人を含む全校生徒96人が参加し、地元の農家の協力を受けながら牛のブラッシングなどを体験しました。