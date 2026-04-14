気象予報士の吉井明子さん（45）が13日、インスタグラムを更新。ピラティススタジオでの様子を投稿した。吉井さんは「ピラティスを始めてから姿勢や体のラインが整ってきたのを実感しています」と報告し、スタジオでの動画をアップした。ボディーラインが強調されたトップスとスパッツ姿でスタジオ内を案内している。続けて「素敵な夏ボディ目指して楽しくがんばろう」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「美の秘訣ですね」