Snow Man・目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』よりSnow Manの主題歌「BANG!!」を収録したキャラクターPVが公開された。【動画】“白髪の男”を演じるのは？『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪