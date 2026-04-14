目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』殺し屋たちが大乱闘！ Snow Man「BANG!!」収録PV公開
Snow Man・目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』よりSnow Manの主題歌「BANG!!」を収録したキャラクターPVが公開された。
【動画】“白髪の男”を演じるのは？『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV
原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
実写版の監督は福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUSが担当する。
元殺し屋・坂本を演じる目黒蓮は、推定140kgのふくよかな姿と、殺し屋としての片鱗を取り戻し急激に痩せたスマートな姿を演じ分ける。坂本の相棒・朝倉シンを高橋文哉、坂本の妻・坂本葵を上戸彩が担当。このほか、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎の出演が発表された。
公開されたキャラクターPVには、Snow Manが歌う主題歌「BANG!!」が収録。アグレッシブなサウンドに乗せ、目黒蓮らが演じる個性豊かなキャラクターたちが激しいアクションを披露していく。映像のラストには、✕（スラー）と呼ばれる白髪の男の姿も確認できるが、キャストは明かされていない。
本作の公開を前に、特別番組「『SAKAMOTO DAYS』公開記念 映画の魅力＆撮影舞台裏 徹底解剖SP」の放送が決定。出演者のトーク、メイキングや本編の映像を交えて映画の魅力を紹介する。
映画『SAKAMOTO DAYS』は4月29日公開。
【動画】“白髪の男”を演じるのは？『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV
原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
元殺し屋・坂本を演じる目黒蓮は、推定140kgのふくよかな姿と、殺し屋としての片鱗を取り戻し急激に痩せたスマートな姿を演じ分ける。坂本の相棒・朝倉シンを高橋文哉、坂本の妻・坂本葵を上戸彩が担当。このほか、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎の出演が発表された。
公開されたキャラクターPVには、Snow Manが歌う主題歌「BANG!!」が収録。アグレッシブなサウンドに乗せ、目黒蓮らが演じる個性豊かなキャラクターたちが激しいアクションを披露していく。映像のラストには、✕（スラー）と呼ばれる白髪の男の姿も確認できるが、キャストは明かされていない。
本作の公開を前に、特別番組「『SAKAMOTO DAYS』公開記念 映画の魅力＆撮影舞台裏 徹底解剖SP」の放送が決定。出演者のトーク、メイキングや本編の映像を交えて映画の魅力を紹介する。
映画『SAKAMOTO DAYS』は4月29日公開。