本日4月14日（火）、親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、日本のさまざまな名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回のテーマは、「江戸城の痕跡を探す大冒険」。テレビ朝日新ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』の主演・高橋一生をスペシャルゲストに迎え、皇居となっている現在の姿