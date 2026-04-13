山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。4月9日（木）に放送された同番組では、シラフで使える“あざとテク”が紹介された。「シラフのほうが“素”がわかる」という意見に対し、お酒に助けられてきたという山里から金言が飛び出し…。【映像】「好きな子誘うなら昼or夜どっち？」Travis Japan七五三掛龍也の答えに鈴木愛理がこの表情今回の番組のテーマ