日曜劇場『リブート』（TBS系）の公式Instagramが更新され、冬橋航役の永瀬廉と霧矢直斗役の藤澤涼架のツーショットが投稿された。 参考：『リブート』はなぜ冬ドラマ“一強”だったのか考察ドラマの枠を塗り替えた視聴体験 投稿された写真には撮影初日からすぐ仲良くなり、撮影合間もいつも仲良く話していたという永瀬と藤澤がバンの前で肩を組み、ピースをしている様子が。 キャプションでは