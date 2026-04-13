日曜劇場『リブート』（TBS系）の公式Instagramが更新され、冬橋航役の永瀬廉と霧矢直斗役の藤澤涼架のツーショットが投稿された。

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投稿された写真には撮影初日からすぐ仲良くなり、撮影合間もいつも仲良く話していたという永瀬と藤澤がバンの前で肩を組み、ピースをしている様子が。

キャプションでは「アクションシーンが多かった永瀬さん。撮影の合間に動きを覚え、練習されていました。現場では亮平さんからもてほどきを……！楽しかったようで、新しい自分を見つけたみたいです」と、永瀬の当時の様子を振り返っている。

また、別の投稿では連ドラ初出演だった藤澤が、自身の撮影がない時も現場に来て芝居を猛勉強している様子を捉えた写真が。

「実は霧矢が藤澤さんに決まったのは撮影10日前。レギュラーキャストで一番最後に決まりました。霧矢がどうあるべきか悩んだのですが、藤澤さんが演じることになり、口調とか個性がはっきりして、あのような陽なキャラになりました」と、その勤勉さが明かされている。

コメントには「2人の絆が最高でした」「ナイスバディぶりに感動！」「2人のスピンオフとか見たい！」などファンから声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド映画部）