かつて明豊高校野球部のキャプテンとして甲子園でも活躍した選手が、この春から別府大学の監督に就任し、11日公式戦の初陣を迎えました。中津市出身の青年監督が踏み出した第一歩を取材しました。 【写真を見る】24歳の新監督初陣明豊で甲子園ベスト4主将「誰が決めるんだ？」系列の別府大学野球部に就任 この春、別府大学野球部の新たな指揮官となった中津市出身・表悠斗監督（24）。明豊高校時代にはキャプテンを務め、2019